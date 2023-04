Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla tendiert am Freitagvormittag schwächer

Aktien in diesem Artikel Tesla 149,00 EUR

Die Tesla-Aktie musste um 09:21 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 143,98 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Tesla-Aktie bis auf 143,70 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 145,00 EUR. Bisher wurden heute 10.621 Tesla-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 316,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.09.2022 erreicht. Gewinne von 54,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 06.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 96,38 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tesla-Aktie derzeit noch 49,39 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 382,45 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Tesla am 19.04.2023 vor. Tesla hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,85 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,07 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 23.329,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 24,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tesla einen Umsatz von 18.756,00 USD eingefahren.

Tesla dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 24.07.2023 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,45 USD je Tesla-Aktie belaufen.

