Tesla Aktie News: Tesla am Dienstagnachmittag höher

Aktien in diesem Artikel Tesla 692,70 EUR

-0,19% Charts

News

Analysen

Das Papier von Tesla konnte um 28.06.2022 16:22:00 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 700,00 EUR. In der Spitze legte die Tesla-Aktie bis auf 711,30 EUR zu. Bei 701,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 14.597 Tesla-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1.080,00 EUR erreichte der Titel am 04.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 35,19 Prozent hinzugewinnen. Bei 523,80 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.07.2021 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,64 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Tesla-Aktie wird bei 847,50 USD angegeben.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Tesla am 20.04.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,22 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,93 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 18.756,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 10.389,00 USD umgesetzt.

Tesla wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 25.07.2022 vorlegen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Tesla ein EPS in Höhe von 16,31 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Veränderung der Unternehmenskultur bei SpaceX unerwünscht? Das steckt hinter der Kündigungswelle nach der Kritik an Elon Musk

NASDAQ, S&P 500 & Co: Microsoft-Aktie, NVIDIA-Aktie, Amazon-Aktie, Apple-Aktie & Co im Fokus: Das sind die Bilanzen der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Nach Bitcoin-Absage: Krypto-Kritiker Bill Gates teilt gegen NFTs aus

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla

Bildquellen: Nadezda Murmakova / Shutterstock.com