Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Mittwochmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Tesla gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Tesla-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 248,40 USD.

Der Tesla-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Um 12:04 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 248,40 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 330.479 Tesla-Aktien den Besitzer.

Bei 314,67 USD erreichte der Titel am 17.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 26,68 Prozent Plus fehlen der Tesla-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.01.2023 bei 101,82 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 59,01 Prozent.

Analysten bewerten die Tesla-Aktie im Durchschnitt mit 304,80 USD.

Am 19.04.2023 äußerte sich Tesla zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,85 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,07 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tesla im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,38 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 23.329,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 18.756,00 USD in den Büchern gestanden.

Tesla dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 24.07.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 3,36 USD je Tesla-Aktie.

