Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Freitagnachmittag im Plus

Die Aktie von Tesla gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Tesla nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,8 Prozent auf 262,95 USD.

Die Tesla-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr 2,8 Prozent im Plus bei 262,95 USD. Die Tesla-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 263,41 USD aus. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 260,00 USD. Bisher wurden heute 19.928.068 Tesla-Aktien gehandelt.

Am 17.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 314,67 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,67 Prozent. Am 07.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 101,82 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 61,28 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 245,56 USD.

Am 19.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,91 USD. Im letzten Jahr hatte Tesla einen Gewinn von 0,76 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 47,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 24.927,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 16.934,00 USD in den Büchern gestanden.

Tesla wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 18.10.2023 vorlegen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,38 USD je Tesla-Aktie belaufen.

