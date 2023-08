Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla zeigt sich am Montagmittag freundlich

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Tesla gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Tesla-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 239,69 USD zu.

Die Tesla-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 12:03 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 239,69 USD. Zuletzt wechselten 239.991 Tesla-Aktien den Besitzer.

Am 22.09.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 313,80 USD an. Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 23,62 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 101,82 USD. Dieser Wert wurde am 07.01.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 57,52 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 245,56 USD für die Tesla-Aktie.

Tesla gewährte am 19.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,91 USD gegenüber 0,76 USD im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 24.927,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 16.934,00 USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 18.10.2023 dürfte Tesla Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

Den erwarteten Gewinn je Tesla-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 3,36 USD fest.

