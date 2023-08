Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla legt am Vormittag zu

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Tesla. Zuletzt wies die Tesla-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 221,85 EUR nach oben.

In der Spitze legte die Tesla-Aktie bis auf 223,05 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 223,00 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 29.201 Tesla-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 22.09.2022 auf bis zu 316,75 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 42,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 06.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 96,38 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 56,56 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 245,56 USD aus.

Tesla ließ sich am 19.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,91 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 24.927,00 USD – ein Plus von 47,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tesla 16.934,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Tesla am 18.10.2023 vorlegen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 3,36 USD je Tesla-Aktie.

