Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla schiebt sich am Nachmittag vor

Die Aktie von Tesla gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Tesla legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 350,98 USD.

Das Papier von Tesla konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 350,98 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Tesla-Aktie bei 353,53 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 350,92 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 2.037.667 Tesla-Aktien umgesetzt.

Bei 488,50 USD erreichte der Titel am 19.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 39,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 202,60 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 42,28 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Tesla 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Tesla-Aktie bei 249,38 USD.

Tesla ließ sich am 23.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,33 USD gegenüber 0,42 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 11,78 Prozent zurück. Hier wurden 22,50 Mrd. USD gegenüber 25,50 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Tesla am 15.10.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,71 USD je Aktie belaufen.

