Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Nachmittag im Minus

Aktien in diesem Artikel Tesla 292,85 EUR

0,00% Charts

News

Analysen

Die Aktie notierte um 04:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 291,65 EUR. Die Tesla-Aktie gab in der Spitze bis auf 287,70 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 293,20 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 67.327 Tesla-Aktien umgesetzt.

Am 04.11.2021 markierte das Papier bei 360,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 18,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 25.05.2022 auf bis zu 193,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 50,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 679,33 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Tesla am 20.07.2022 vor. Das EPS lag bei 0,76 USD. Im letzten Jahr hatte Tesla einen Gewinn von 0,48 USD je Aktie eingefahren. Tesla hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16.934,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 41,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11.958,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 19.10.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 4,10 USD je Tesla-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

NCAP-Crashtest: Deutsche Teslas mit Bestnoten bei der Qualität

Expansion: BYD baut neue E-Auto-Fabrik in Thailand

Fake-YouTube-Kanal: Krypto-Betrüger nutzen kopiertes Musk-Interview