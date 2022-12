Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla tendiert am Nachmittag fester

Aktien in diesem Artikel Tesla 103,62 EUR

Um 04:22 Uhr sprang die Tesla-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 107,10 EUR zu. Die Tesla-Aktie legte bis auf 109,06 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 100,14 EUR. Zuletzt wechselten 393.414 Tesla-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.01.2022 bei 357,53 EUR. Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 70,04 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 28.12.2022 Kursverluste bis auf 98,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 9,29 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 432,27 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tesla am 19.10.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,05 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Tesla ein EPS von 0,62 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tesla im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 55,95 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 21.454,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 13.757,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.01.2023 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 4,07 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

