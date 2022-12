Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Vormittag mit kräftigen Verlusten

Aktien in diesem Artikel Tesla 99,35 EUR

Die Tesla-Aktie wies um 09:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 5,7 Prozent auf 100,38 EUR abwärts. Die Tesla-Aktie gab in der Spitze bis auf 100,12 EUR nach. Bei 100,14 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 8.989 Tesla-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.01.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 357,53 EUR. 71,92 Prozent Plus fehlen der Tesla-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.12.2022 (100,12 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tesla-Aktie 0,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 432,27 USD für die Tesla-Aktie.

Am 19.10.2022 hat Tesla in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,05 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,62 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tesla in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 55,95 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 21.454,00 USD im Vergleich zu 13.757,00 USD im Vorjahresquartal.

Tesla wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 25.01.2023 vorlegen.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 4,07 USD je Tesla-Aktie.

