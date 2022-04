Tesla Aktie News: Bullen treiben Tesla am Mittag an

Aktien in diesem Artikel Tesla 856,10 EUR

Die Tesla-Aktie konnte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 7,1 Prozent auf 855,20 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Tesla-Aktie sogar auf 865,70 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 845,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Tesla-Aktien beläuft sich auf 48.908 Stück.

Am 04.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1.080,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,81 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.05.2021 bei 446,05 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 91,73 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 865,00 USD.

Am 20.04.2022 legte Tesla die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Es stand ein EPS von 3,22 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tesla noch ein Gewinn pro Aktie von 0,93 USD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 80,54 Prozent auf 18.756,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10.389,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 27.07.2022 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2023 rechnen Experten am 03.05.2023.

Experten gehen davon aus, dass Tesla im Jahr 2023 16,10 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Hertz setzt bei E-Auto-Offensive nicht nur auf Tesla

Tesla-Investoren unterliegen in Klage wegen SolarCity-Übernahme - Tesla-Aktie schließt schwächer

Tesla-Aktie zu teuer? - Diese drei E-Auto-Aktien bieten laut Analysten eine gute Kaufgelegenheit

