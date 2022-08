Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Montagvormittag leichter

Zunehmende Nachfrage

Erst jeder Fünfte Deutsche ist jemals ein Elektroauto gefahren. Dieser Anteil dürfte in den kommenden Jahren aber kontinuierlich ansteigen, denn immer mehr Autofahrer in Deutschland ziehen den Kauf eines Elektroautos in Erwägung. Welcher Hersteller erfreut sich der größten Beliebtheit? Und wie haben sich die Nachfragewerte in den letzten zwölf Monaten verschoben?