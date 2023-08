Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla zeigt sich am Dienstagnachmittag freundlich

Aktie im Fokus

Die Aktie von Tesla gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Tesla zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 2,9 Prozent auf 245,83 USD.

Um 16:08 Uhr stieg die Tesla-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 2,9 Prozent auf 245,83 USD. Die Tesla-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 246,60 USD. Mit einem Wert von 238,61 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 25.267.434 Tesla-Aktien den Besitzer.

Am 22.09.2022 markierte das Papier bei 313,80 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 27,65 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 101,82 USD. Dieser Wert wurde am 07.01.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tesla-Aktie derzeit noch 58,58 Prozent Luft nach unten.

Analysten bewerten die Tesla-Aktie im Durchschnitt mit 245,56 USD.

Am 19.07.2023 hat Tesla in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,91 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tesla noch ein Gewinn pro Aktie von 0,76 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 24.927,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 47,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tesla einen Umsatz von 16.934,00 USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Tesla am 18.10.2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 3,36 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

