Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla tendiert am Freitagnachmittag südwärts

Die Aktie von Tesla gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Tesla nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 345,50 USD.

Die Tesla-Aktie musste um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 345,50 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Tesla-Aktie bisher bei 343,37 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 347,23 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Tesla-Aktien beläuft sich auf 1.848.409 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (488,50 USD) erklomm das Papier am 19.12.2024. Das 52-Wochen-Hoch liegt 41,39 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tesla-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 30.08.2024 auf bis zu 205,98 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tesla-Aktie 67,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Tesla-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Analysten bewerten die Tesla-Aktie im Durchschnitt mit 249,38 USD.

Am 23.07.2025 äußerte sich Tesla zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,33 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Tesla ein EPS von 0,42 USD je Aktie vermeldet. Mit einem Umsatz von 22,50 Mrd. USD, gegenüber 25,50 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 11,78 Prozent präsentiert.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Tesla am 15.10.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,71 USD je Aktie in den Tesla-Büchern.

