Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla büßt am Donnerstagnachmittag ein

Die Tesla-Aktie notierte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 4,3 Prozent auf 281,55 EUR. Die Tesla-Aktie gab in der Spitze bis auf 281,35 EUR nach. Bei 293,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 41.117 Tesla-Aktien.

Bei einem Wert von 360,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.11.2021). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,79 Prozent. Bei 193,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 25.05.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 45,73 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 679,33 USD.

Tesla ließ sich am 20.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,76 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,48 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 41,61 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 16.934,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 11.958,00 USD ausgewiesen worden waren.

Tesla dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 19.10.2022 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tesla einen Gewinn von 4,10 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Nicht mehr kostenlos: Lidl und Kaufland bitten bei E-Auto-Ladesäulen ab jetzt zur Kasse

Musks Service-Offensive: Wann Tesla-Fahrer Anspruch auf 100 US-Dollar Kompensation haben

Tesla-Aktie dennoch im Plus: Stilllegung von Abfall-Lagerung - Land: Keine Folge des Brandes