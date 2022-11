Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla fällt am Vormittag

Aktien in diesem Artikel Tesla 179,56 EUR

Die Tesla-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:22 Uhr um 1,3 Prozent auf 178,12 EUR nach. In der Spitze fiel die Tesla-Aktie bis auf 177,36 EUR. Bei 178,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.428 Tesla-Aktien.

Bei einem Wert von 357,53 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.01.2022). Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 50,18 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 22.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 161,12 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tesla-Aktie mit einem Verlust von 10,55 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 447,73 USD.

Am 19.10.2022 legte Tesla die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,05 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,62 USD je Aktie vermeldet. Tesla hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 21.454,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 55,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13.757,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.01.2023 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass Tesla im Jahr 2022 4,08 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

NASDAQ-Wert Tesla-Aktie: Tesla wechselt für nächste Generation von Autopilot-Chips offenbar zu Buffett-Investment TSMC

Tesla-Aktie steigt: Tesla arbeitet wohl an einer neuen Version des Model 3

Studie: Weitere Rekordgewinne für Autohersteller - Schwächelnder europäischer Markt

