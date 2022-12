Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla zeigt sich am Donnerstagvormittag fester

Aktien in diesem Artikel Tesla 108,96 EUR

Die Tesla-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr in Grün und gewann 4,1 Prozent auf 107,82 EUR. Die Tesla-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 108,06 EUR. Bei 108,06 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 6.994 Tesla-Aktien den Besitzer.

Am 04.01.2022 markierte das Papier bei 357,53 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 69,84 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.12.2022 bei 98,00 EUR. Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 10,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 432,27 USD für die Tesla-Aktie aus.

Am 19.10.2022 hat Tesla in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Tesla hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,05 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,62 USD je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 55,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 21.454,00 USD umgesetzt, gegenüber 13.757,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Tesla am 25.01.2023 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Tesla im Jahr 2022 4,06 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

