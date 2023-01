Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla reagiert am Montagnachmittag positiv

Aktien in diesem Artikel Tesla 155,40 EUR

Die Aktie notierte um 04:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,2 Prozent auf 163,02 EUR zu. Bei 168,94 EUR markierte die Tesla-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 168,94 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 518.584 Tesla-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.04.2022 bei 350,13 EUR. Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 53,44 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 96,30 EUR. Dieser Wert wurde am 06.01.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tesla-Aktie 69,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 390,09 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Tesla am 25.01.2023 vor. Das EPS lag bei 1,05 USD. Im letzten Jahr hatte Tesla einen Gewinn von 0,85 USD je Aktie eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 24.04.2023 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Tesla im Jahr 2023 4,13 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

