Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla zieht am Vormittag an

Die Aktie von Tesla gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Tesla legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 2,0 Prozent auf 179,60 EUR.

Die Tesla-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 09:21 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 179,60 EUR. Die Tesla-Aktie zog in der Spitze bis auf 179,88 EUR an. Bei 177,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Tesla-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 58.669 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 267,35 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.07.2023). 48,86 Prozent Plus fehlen der Tesla-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.04.2023 bei 137,74 EUR. Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 30,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 215,78 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tesla am 24.01.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,71 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 17.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tesla einen Gewinn von 3,14 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

