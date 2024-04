Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Tesla. Die Tesla-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 2,2 Prozent auf 189,76 USD nach.

Die Tesla-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 2,2 Prozent auf 189,76 USD abwärts. Die Tesla-Aktie sank bis auf 186,80 USD. Bei 186,99 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden via NASDAQ 4.336.171 Tesla-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (299,29 USD) erklomm das Papier am 20.07.2023. 57,72 Prozent Plus fehlen der Tesla-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 23.04.2024 auf bis zu 138,82 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 36,70 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 179,00 USD je Tesla-Aktie aus.

Tesla veröffentlichte am 23.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,37 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,80 USD je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 21,30 Mrd. USD – eine Minderung von 8,69 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 23,33 Mrd. USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 17.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Tesla im Jahr 2024 2,49 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

