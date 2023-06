Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla verteuert sich am Vormittag

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Tesla. Das Papier von Tesla legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,6 Prozent auf 238,10 EUR.

Um 09:21 Uhr stieg die Tesla-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 238,10 EUR. Bei 238,10 EUR markierte die Tesla-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 237,60 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 7.522 Tesla-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 22.09.2022 auf bis zu 316,75 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tesla-Aktie derzeit noch 33,03 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 06.01.2023 Kursverluste bis auf 96,38 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 59,52 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 304,80 USD.

Tesla gewährte am 19.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,85 USD, nach 1,07 USD im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 24,38 Prozent auf 23.329,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 18.756,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Tesla-Bilanz für Q2 2023 wird am 24.07.2023 erwartet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Tesla ein EPS in Höhe von 3,37 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

