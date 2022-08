Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Dienstagmittag gefragt

Aktien in diesem Artikel Tesla 289,45 EUR

Die Aktie legte um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,8 Prozent auf 290,05 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Tesla-Aktie sogar auf 290,85 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 287,25 EUR. Bisher wurden heute 50.416 Tesla-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 360,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.11.2021 erreicht. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 19,43 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 25.05.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 193,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 50,13 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 740,42 USD für die Tesla-Aktie aus.

Am 20.07.2022 legte Tesla die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,76 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,48 USD je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 41,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 16.934,00 USD umgesetzt, gegenüber 11.958,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 19.10.2022 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tesla einen Gewinn von 3,98 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

