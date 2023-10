Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla zeigt sich am Vormittag gestärkt

Aktienentwicklung

Die Aktie von Tesla gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Tesla zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 1,6 Prozent auf 210,72 USD.

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Tesla-Papiere um 09:21 Uhr 1,6 Prozent. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 100.979 Tesla-Aktien den Besitzer.

Bei 299,29 USD erreichte der Titel am 20.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tesla-Aktie mit einem Kursplus von 42,03 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 101,82 USD. Dieser Wert wurde am 07.01.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 51,68 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Tesla-Aktie bei 234,00 USD.

Am 18.10.2023 hat Tesla in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,66 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 23.350,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21.454,00 USD in den Büchern standen.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.01.2024 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 3,11 USD je Tesla-Aktie.

Redaktion finanzen.net

