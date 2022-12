Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Mittag fester

Aktien in diesem Artikel Tesla 113,46 EUR

Um 12:22 Uhr stieg die Tesla-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 115,22 EUR. Die Tesla-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 116,24 EUR aus. Mit einem Wert von 114,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 142.739 Tesla-Aktien umgesetzt.

Am 04.01.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 357,53 EUR. Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 67,77 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 98,00 EUR am 28.12.2022. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tesla-Aktie 17,57 Prozent sinken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 432,27 USD.

Tesla ließ sich am 19.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,62 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 55,95 Prozent auf 21.454,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13.757,00 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Tesla wird am 25.01.2023 gerechnet.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 4,06 USD je Tesla-Aktie.

