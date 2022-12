Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Nachmittag mit Verlusten

Aktien in diesem Artikel Tesla 112,24 EUR

-1,70% Charts

News

Analysen

Um 04:22 Uhr ging es für die Tesla-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,3 Prozent auf 112,32 EUR. Der Kurs der Tesla-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 111,68 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 114,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 189.183 Tesla-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 357,53 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.01.2022). Gewinne von 68,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 28.12.2022 auf bis zu 98,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tesla-Aktie derzeit noch 14,61 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Tesla-Aktie bei 432,27 USD.

Tesla veröffentlichte am 19.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,05 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,62 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Tesla mit einem Umsatz von insgesamt 21.454,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.757,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 55,95 Prozent gesteigert.

Am 25.01.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Tesla-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 4,06 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Neue Börsenkonkurrenz für Tesla, NIO & Co: Geely-Tochter Zeekr vor IPO

An Weltbörsen kein deutsches Unternehmen mehr unter "Top 100"

Platz 1 verteidigt: Die wertvollsten Unternehmen der Welt 2022