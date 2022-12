Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Vormittag im Minus

Aktien in diesem Artikel Tesla 114,86 EUR

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 114,66 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Tesla-Aktie bis auf 114,42 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 114,80 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Tesla-Aktien beläuft sich auf 6.373 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.01.2022 bei 357,53 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tesla-Aktie 67,93 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.12.2022 bei 98,00 EUR. Mit einem Kursverlust von 17,00 Prozent würde die Tesla-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Tesla-Aktie bei 432,27 USD.

Tesla gewährte am 19.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,05 USD, nach 0,62 USD im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 21.454,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 13.757,00 USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 25.01.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 4,06 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

