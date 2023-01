Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Dienstagmittag mit Kursabschlägen

Aktien in diesem Artikel Tesla 151,28 EUR

Die Tesla-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:22 Uhr um 4,8 Prozent auf 151,24 EUR nach. Der Kurs der Tesla-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 150,96 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 151,88 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Tesla-Aktien beläuft sich auf 142.331 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.04.2022 bei 350,13 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 56,81 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 96,30 EUR am 06.01.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 57,05 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 390,09 USD.

Tesla ließ sich am 25.01.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,05 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,85 USD je Aktie in den Büchern standen.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Tesla wird am 24.04.2023 gerechnet.

In der Tesla-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 4,06 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

