Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Nachmittag in Rot

Aktien in diesem Artikel Tesla 158,68 EUR

3,11% Charts

News

Analysen

Die Tesla-Aktie musste um 04:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,2 Prozent auf 155,32 EUR. Die Tesla-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 149,60 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 151,88 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 284.825 Tesla-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 350,13 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.04.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 55,64 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie. Am 06.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 96,30 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 61,29 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 390,09 USD für die Tesla-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Tesla am 25.01.2023 vor. Das EPS wurde auf 1,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,85 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Tesla wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 24.04.2023 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 4,06 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Risiken für den Aktienmarkt: Warum die sinkende Inflation Anlegern Sorgen machen sollte

Hot Stocks heute: Einschätzung zum Gesamtmarkt und Tesla-Aktie

NASDAQ-Aktie Tesla: Entwickeln sich Teslas Preissenkungen in den USA, China und Europa zum strategischen Vorteil?