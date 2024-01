Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla tendiert am Mittag schwächer

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Tesla. Die Tesla-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 3,2 Prozent im Minus bei 185,40 USD.

Um 12:02 Uhr rutschte die Tesla-Aktie in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 3,2 Prozent auf 185,40 USD ab. Im heutigen Handel wurden bisher 350.895 Tesla-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.07.2023 bei 299,29 USD. Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 38,05 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 152,37 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.04.2023). Mit einem Kursverlust von 17,82 Prozent würde die Tesla-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 215,78 USD an.

Tesla ließ sich am 24.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,71 USD, nach 1,05 USD im Vorjahresvergleich.

Am 17.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Tesla veröffentlicht werden.

Experten taxieren den Tesla-Gewinn für das Jahr 2024 auf 3,14 USD je Aktie.

