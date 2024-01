Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla tendiert am Mittwochvormittag schwächer

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Tesla. Zuletzt ging es für die Tesla-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 2,9 Prozent auf 171,86 EUR.

Die Tesla-Aktie musste um 09:20 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 2,9 Prozent auf 171,86 EUR abwärts. Im Tief verlor die Tesla-Aktie bis auf 171,32 EUR. Bei 172,52 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 31.523 Tesla-Aktien.

Am 19.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 267,35 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tesla-Aktie 55,56 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 27.04.2023 auf bis zu 137,74 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 19,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Tesla-Aktie bei 215,78 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tesla am 24.01.2024. Es stand ein EPS von 0,71 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tesla noch ein Gewinn pro Aktie von 1,05 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.04.2024 erfolgen.

In der Tesla-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 5,41 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

