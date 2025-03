Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Montagnachmittag im Tiefenrausch

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Tesla gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Tesla-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 6,0 Prozent auf 247,65 USD ab.

Die Tesla-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 6,0 Prozent im Minus bei 247,65 USD. Bei 243,40 USD markierte die Tesla-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 249,50 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Tesla-Aktie belief sich zuletzt auf 5.093.811 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (488,50 USD) erklomm das Papier am 19.12.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 97,25 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie. Am 23.04.2024 gab der Anteilsschein bis auf 138,82 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 43,95 Prozent würde die Tesla-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Tesla 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 239,29 USD an.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Tesla am 29.01.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,72 USD gegenüber 2,49 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Tesla im vergangenen Quartal 25,71 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tesla 25,17 Mrd. USD umsetzen können.

Tesla wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 29.04.2025 vorlegen.

Experten taxieren den Tesla-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,74 USD je Aktie.

