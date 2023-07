Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla tendiert am Mittag tiefer

Tesla im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Tesla. Die Tesla-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 266,00 USD.

Die Aktie notierte um 12:04 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 266,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 181.984 Tesla-Aktien.

Am 17.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 314,67 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tesla-Aktie mit einem Kursplus von 18,30 Prozent wieder erreichen. Am 07.01.2023 gab der Anteilsschein bis auf 101,82 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 61,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 245,56 USD aus.

Am 19.07.2023 legte Tesla die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,91 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 0,76 USD je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tesla im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 47,20 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 24.927,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 16.934,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 18.10.2023 erwartet.

Experten taxieren den Tesla-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,41 USD je Aktie.

