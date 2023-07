Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla verliert am Nachmittag

Notierung im Blick

Die Aktie von Tesla gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Tesla-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,4 Prozent auf 265,44 USD ab.

Die Tesla-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 265,44 USD. Der Kurs der Tesla-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 263,78 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 267,40 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 19.828.000 Tesla-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 314,67 USD. Dieser Kurs wurde am 17.08.2022 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tesla-Aktie 18,55 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.01.2023 (101,82 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tesla-Aktie derzeit noch 61,64 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Tesla-Aktie bei 245,56 USD.

Am 19.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,91 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tesla 0,76 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 24.927,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16.934,00 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 18.10.2023 terminiert.

In der Tesla-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 3,41 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

VW, BMW, Mercedes-Benz & Co: NASDAQ-Wert Tesla fährt deutschen Traditionsautobauern im globalen Rennen um E-Autos davon

NYSE-Wert Ford-Aktie knickt ein: Ford im E-Autogeschäft mit Milliarden-Verlust - Rückruf von F-150-Pick-ups in den USA

NIO-Aktie weiter im Turbogang: 39 Prozent Kursplus an der NYSE in einer Woche