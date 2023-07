Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Montagvormittag mit kaum veränderter Tendenz

Kurs der Tesla

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Tesla. Kaum Ausschläge verzeichnete die Tesla-Aktie im Tradegate-Handel und tendierte zuletzt bei 241,75 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:21 Uhr die Tesla-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Tradegate bei 241,75 EUR. Der Kurs der Tesla-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 242,10 EUR zu. Im Tief verlor die Tesla-Aktie bis auf 241,10 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 241,40 EUR. Bisher wurden via Tradegate 14.578 Tesla-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (316,75 EUR) erklomm das Papier am 22.09.2022. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tesla-Aktie mit einem Kursplus von 31,02 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 96,38 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.01.2023). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tesla-Aktie 150,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 245,56 USD für die Tesla-Aktie.

Tesla ließ sich am 19.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,91 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,76 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 47,20 Prozent auf 24.927,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16.934,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 18.10.2023 erwartet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Tesla ein EPS in Höhe von 3,41 USD in den Büchern stehen haben wird.

