Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla verzeichnet am Donnerstagvormittag Verluste

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Tesla. Der Tesla-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 234,80 EUR.

Die Aktie notierte um 09:21 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 234,80 EUR. Die Tesla-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 233,55 EUR ab. Bei 235,15 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt wurden via Tradegate 5.262 Tesla-Aktien umgesetzt.

Am 22.09.2022 markierte das Papier bei 316,75 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tesla-Aktie derzeit noch 34,90 Prozent Luft nach oben. Bei 96,38 EUR fiel das Papier am 06.01.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 58,95 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 245,56 USD für die Tesla-Aktie.

Tesla veröffentlichte am 19.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,91 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,76 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 24.927,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16.934,00 USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.10.2023 erfolgen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 3,35 USD je Tesla-Aktie.

