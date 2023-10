Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Mittag mit roten Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Tesla. Die Tesla-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 1,1 Prozent auf 195,20 USD ab.

Die Tesla-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 12:03 Uhr mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 195,20 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 581.282 Tesla-Aktien den Besitzer.

Am 20.07.2023 markierte das Papier bei 299,29 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 53,32 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 101,82 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 47,84 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 234,00 USD an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tesla am 18.10.2023. Das EPS wurde auf 0,66 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,84 Prozent auf 23.350,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 21.454,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Tesla am 24.01.2024 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Tesla im Jahr 2024 3,94 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

