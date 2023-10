Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Dienstagnachmittag höher

Kursverlauf

Die Aktie von Tesla zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,9 Prozent auf 199,07 USD zu.

Um 16:08 Uhr konnte die Aktie von Tesla zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,9 Prozent auf 199,07 USD. Im Tageshoch stieg die Tesla-Aktie bis auf 201,16 USD. Bei 196,00 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 52.663.337 Tesla-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 20.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 299,29 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 50,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.01.2023 bei 101,82 USD. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 48,85 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 234,00 USD für die Tesla-Aktie.

Am 18.10.2023 hat Tesla die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,66 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,05 USD je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 23.350,00 USD umgesetzt, gegenüber 21.454,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Am 24.01.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,94 USD je Tesla-Aktie belaufen.

