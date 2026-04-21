Tesla berichtet über Geschäft im ersten Quartal

AUSTIN (dpa-AFX) - Von Tesla gibt es am Mittwoch (ab ca. 22.00 Uhr) einen Einblick in das laufende Geschäft nach den zum Teil deutlichen Verkaufsrückgängen im vergangenen Jahr. Zuletzt lief es für den von Tech-Milliardär Elon Musk geführten Elektroauto -Hersteller wieder etwas besser, mit einem Plus von sechs Prozent bei den weltweiten Auslieferungen im ersten Quartal. Allerdings hatten Wall-Street-Analysten mehr erwartet.

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Nach Vorlage der Quartalszahlen dürfte sich Musk wie gewohnt Fragen von Analysten und Investoren in einer Telefonkonferenz stellen. Er verkündete nach den Verkaufsrückgängen, dass die Zukunft von Tesla selbstfahrende Robotaxis und humanoide Roboter seien. In beiden Bereichen steht Tesla erst am Anfang./so/DP/he