Tesla-Bulle Ron Baron: Tesla wird das grösste Unternehmen der Welt

Ron Baron gilt als Tesla-Bulle und ist bereits seit Jahren bei dem E-Autobauer investiert. Auch an Elon Musks privatem Raumfahrtunternehmen SpaceX hält seine Anlagefirma Baron Capital seit längerem Anteile. Nun äusserte sich der Investor in einem Interview extrem optimistisch über beide Firmen - und traut ihnen sogar zu, in Zukunft um den Rang des grössten Unternehmens der Welt zu kämpfen.