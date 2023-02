Tesla-Chef Elon Musk teast Investorentag im März an - Masterplan 3 angekündigt

Weiter zum vollständigen Artikel bei "finanzen.ch"

In der Vergangenheit sorgte Tesla-Chef Elon Musk mit seinen grossen Plänen für den E-Autokonzern, die er in den sogenannten Masterplänen festhielt, bereits für Aufsehen. Nun kündigte der Milliardär via Twitter bereits die dritte Ausgabe des Masterplans an.