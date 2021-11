Tesla-Chef Musk verkauft Aktien für fünf Milliarden Dollar

Bngalore/Sydney (Reuters) - Tesla-Chef Elon Musk hat Aktien im Wert von rund fünf Milliarden Dollar abgestoßen, nachdem er am Wochenende über einen möglichen Anteilsverkauf auf Twitter hatte abstimmen lassen.

Im Frankfurter Handel sorgte das am Donnerstag für einen Kurssprung der Titel um bis zu 6,8 Prozent auf 978 Euro. Auch im vorbörslichen Geschäft an der US-Börse stiegen die Papiere um 3,3 Prozent. Zuvor hatten die Titel allerdings an Wert eingebüßt.

"Der Grund, warum wir eine Erholung der Aktien sehen, ist, dass sein Wahnsinn Methode zu haben scheint", kommentierte Danni Hewson, Analyst von AJ Bell, Musks Schritt. "Es geht darum sicherzustellen, dass der Markt versteht, dass dies nicht aus einer Laune heraus geschieht oder weil seine Twitter-Follower ihm gesagt haben, dass er es tun sollte. Er hatte seine Entscheidung bereits getroffen."

Bei Musks erstem Aktienverkauf seit 2016 löste seine Treuhandgesellschaft fast 3,6 Millionen Anteilsscheine im Wert von rund vier Milliarden Dollar ein, wie aus einer Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht hervorging. Zudem verkaufte er weitere 934.000 Aktien für 1,1 Milliarden Dollar, nachdem er eine Option zum Erwerb von fast 2,2 Millionen Aktien ausgeübt hatte. Die 4,5 Millionen Aktien entsprechen etwa drei Prozent seiner Anteile an dem Elektrofahrzeughersteller.

Mit der Abstimmung auf Twitter hatte Musk am Wochenende eine Verkaufswelle der wertvollsten Auto-Aktie der Welt ausgelöst. Von den 3,5 Millionen Nutzern, die mitmachten, stimmten fast 58 Prozent dafür, dass Musk ein Zehntel seines Aktienpakets verkaufen soll. In diesem Jahr legten die Papiere um 56 Prozent zu, zum Tiefststand von 2020 gewannen sie fast 1500 Prozent.