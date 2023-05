Tesla-Hauptversammlung: Vergütung, Schlüsselpersonenrisiko, Kinderarbeit - das sind die wichtigsten Themen 2023

Weiter zum vollständigen Artikel bei "finanzen.ch"

Am 16. Mai findet in der Tesla-Gigafactory in Texas sowie online die jährliche Versammlung der Tesla-Anteilseigner statt. Im Vorfeld des Aktionärstreffens hat der E-Autobauer bei der US-Börsenaufsicht SEC ein Dokument eingereicht, aus dem hevorgeht, welche Themen an diesem Tag auf der Agenda stehen werden.