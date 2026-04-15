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Heute im FokusAbwarten im Iran-Konflikt: DAX stabil -- US-Börsen uneinheitlich: NASDAQ und S&P mit Rekord -- NVIDIA: Erste Quanten-KI-Modelle -- Rüstungsaktien, Snap, Robinhood, Broadcom, Meta, AIXTRON im Fokus
electrovac will Ende April an die Börse - Preisspanne festgelegt. Bank of America-Gewinn legt zweistellig zu. Schaeffler erwartet Margenanstieg. Bill Ackman bringt Pershing Square USA-Aktie an die Börse. Hermès-Umsatz verfehlt Erwartungen. Kritik an hoher Dividende vor Mercedes-Hauptversammlung.
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