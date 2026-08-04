DAX 26.237 +0,1%ESt50 6.485 -0,0%MSCI World 4.977 +1,5%Top 10 Crypto 8,28 -2,0%Nas 26.585 +2,6%Bitcoin 55.583 +0,0%Euro 1,1542 +0,1%Öl 80,3 +1,2%Gold 4.164 +2,1%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Tesla-Konkurrent

Lucid-Aktie stürzt nach Zahlen ab - jetzt muss CEO Napoli Milliarden sparen

Lucid-Aktie stürzt nach Zahlen ab - jetzt muss CEO Napoli Milliarden sparen

Nach den Zahlen zum zweiten Quartal gerät die Lucid-Aktie unter Druck. Ein Blick auf die Details zeigt, wie groß die Baustellen beim E-Autobauer wirklich sind.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lucid Group Inc Registered Shs
5.96 EUR -0.74 EUR -11.04 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Tesla
283.50 EUR -1.10 EUR -0.39 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

  • Lucid meldet im zweiten Quartal einen Verlust von mehr als 1 Milliarde US-Dollar
  • Der Umsatz stieg um 56 Prozent
  • Lucid-Chef Napoli plant ein Sparprogramm über 1,4 Milliarden US-Dollar
Werbung

Lucid hat am Dienstag nach US-Börsenschluss die Zahlen zum zweiten Quartal 2026 vorgelegt und zugleich einen umfassenden operativen Neustart angekündigt. Anleger reagierten prompt und straften die Aktie ab: Vorbörslich geht es am Mittwoch an der NASDAQ zeitweise um rund acht Prozent auf 7,16 US-Dollar abwärts.

Nettoverlust wächst auf über eine Milliarde US-Dollar

Der Nettoverlust von Lucid stieg im zweiten Quartal auf mehr als eine Milliarde US-Dollar, nach 539 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal. Je Aktie entspricht das einem Verlust von 3,30 US-Dollar, deutlich mehr als die von Analysten erwarteten rund 2,46 US-Dollar. Auf bereinigter Basis lag der Verlust bei 2,78 US-Dollar je Aktie. Das bereinigte EBITDA fiel auf minus 901 Millionen US-Dollar, nach minus 632 Millionen US-Dollar ein Jahr zuvor.

Umsatz wächst deutlich, Kassenbestand schrumpft

Der Umsatz kletterte um 56 Prozent auf 405 Millionen US-Dollar und blieb damit unter den von Analysten erwarteten rund 416 Millionen US-Dollar. Zugleich schmolz der Kassenbestand: Die liquiden Mittel sanken zum Quartalsende auf rund 733 Millionen US-Dollar, nach rund 998 Millionen US-Dollar zum Jahresende 2025. Die gesamte Liquidität, inklusive Kreditlinien und Wertpapieren, bezifferte das Unternehmen auf 3 Milliarden US-Dollar. Der freie Cashflow lag bei minus 1,48 Milliarden US-Dollar, nach minus 1,01 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal.

Werbung

Produktion und Auslieferungen legen zu

Operativ zeigte sich Lucid stabiler: Die Produktion stieg um 24 Prozent auf 4.774 Fahrzeuge, die Auslieferungen legten um 19 Prozent auf 3.953 Fahrzeuge zu. Das Unternehmen gilt am Markt als Herausforderer des etablierten Elektroautobauers Tesla, bleibt nach den jüngsten Zahlen aber weit von der Profitabilität entfernt und hat für das laufende Jahr keine neue Prognose vorgelegt.

Lucid-Chef Napoli kündigt Sparprogramm über 1,4 Milliarden US-Dollar an

Nun will sich Lucid neu aufstellen. Konzernchef Silvio Napoli begründete den Schritt mit der Notwendigkeit, das Potenzial des Unternehmens endlich in Ergebnisse umzusetzen, und kündigte einen Fokus auf drei Bereiche an: Kosten, Kunden und Kultur. Kernstück ist ein Sparprogramm von 1,4 Milliarden US-Dollar für das laufende Jahr, das sich auf Lagerbestände, Investitionen und Betriebskosten verteilt, davon rund 158 Millionen US-Dollar allein durch den im Juni angekündigten Stellenabbau in den USA. Zu den vier priorisierten Projekten zählt das Unternehmen neben dem Sparplan auch das Robotaxi-Programm mit Uber und Nuro, den Fabrikaufbau in Saudi-Arabien sowie die Entwicklung des geplanten Mittelklassemodells.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Werbung

Anzeige: Lucid und tausende weitere Wertpapiere provisionsfrei bei finanzen.net zero.

Bildquellen: Lucid, TIMOTHY A. CLARY/AFP via Getty Images

Aktuelle Tesla Aktie News

Werbung

Tesla Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tesla nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
03.08.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
28.07.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
28.07.26 Tesla Buy Deutsche Bank AG
24.07.26 Tesla Neutral UBS AG
23.07.26 Tesla Kaufen DZ BANK