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Heute im FokusDAX geht fester in den Feierabend -- US-Börsen höher -- UniCredit legt Angebot vor: Commerzbank-Übernahme nimmt Fahrt auf -- Rheinmetall, PayPal, BioNTech, NVIDIA, Apple, NEL, Ballard Power im Fokus
Alphabet-Aktien als "Top-Pick": JPMorgan und Jefferies sehen massives Potenzial. Schaeffler startet mit verbesserter Profitabilität. Palantir: Massiver Sprung bei Umsatz und Gewinn. VW-Aktie dennoch fester: Sinkende Audi-Gewinne belasten Konzern weiter. Micron-Aktie steigt auf neues Allzeithoch. HOCHTIEF-Aktie führt Rekordrally fort. Coinbase: Anleger feiern harten Sparkurs und KI-Fokus.
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