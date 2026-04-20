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Tesla-Konkurrent mit Zahlen

Lucid-Aktie unter Druck: Tesla-Konkurrent enttäuscht auf ganzer Linie

05.05.26 22:30 Uhr
Lucid-Aktie an der NASDAQ tiefer: Lucid kommt nicht aus der Verlustzone | finanzen.net

Mit Spannung hatten Anleger auf ein Update zur Geschäftsentwicklung von Lucid gewartet. Am Dienstag öffnete das Unternehmen seine Bücher.

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Im ersten Geschäftsquartal 2026 hat Lucid Group ein weiteres Mal rote Zahlen erzielt. Das EPS fiel mit -3,46 US-Dollar ab schlechter aus als im Vorjahresquartal, als das EPS bei -2,400 US-Dollar gelegen hatte und lag damit unter den Markterwartungen, die auf -2,346 US-Dollar je Aktie beziffert worden waren.

Die Erlöse stiegen unterdessen: Nach 235,1 Millionen US-Dollar an Umsatz im Vergleichszeitraum des Vorjahres erlöste Lucid im aktuellen Berichtsquartal 282,46 Millionen US-Dollar. Damit enttäuschte das Unternehmen die Analystenerwartungen, Experten hatten im Vorfeld einen Umsatz von 370 Millionen US-Dollar erwartet.

Die Aktie von Lucid zeigt sich nachbörslich an der NASDAQ 2,56 Prozent tiefer bei 6,09 US-Dollar.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Lucid, TIMOTHY A. CLARY/AFP via Getty Images

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