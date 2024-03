Heute im Fokus

NIO kommt bei Entwicklung besserer Batterien voran. IEA warnt vor Angebotsdefizit auf globalem Ölmarkt. Shell will Kohlenstoffemissionen langsamer senken. Greenpeace mit Protestaktion vor DWS-Zentrale. AB InBev-Aktie vom Handel ausgesetzt. NEL und Partner erhalten Fördermittel in dreistelliger Millionenhöhe. VW will im Volumengeschäft weiter wachsen.