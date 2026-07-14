Panik bei Lucid: Insolvenzgerüchte schicken Aktie zeitweise auf Talfahrt - Dementi hilft nicht

Tesla-Konkurrent

15.07.26 15:36 Uhr

Gerüchte über eine mögliche Insolvenz oder Privatisierung haben die Lucid-Aktie massiv unter Druck gesetzt. Der Elektroautohersteller weist die Berichte zurück - Anleger bleiben skeptisch

• Das Unternehmen betonte auf seiner Website, über ausreichende Liquidität zu verfügen, und bestätigte, dass kein Insolvenz- oder Verkaufsprozess geplant sei.

• Der Kursverfall wurde durch Gerüchte über eine mögliche Übernahme oder Insolvenz nach Chapter 11 ausgelöst, was zu mehreren Handelssaussetzungen führte.

• Lucid dementierte Berichte über eine Insolvenz als vollständig falsch, obwohl die Aktie zeitweise um mehr als 50 Prozent einbrach.

Lucid dementiert Berichte über eine mögliche Insolvenz als komplett falsch

Die Aktie bricht dennoch zeitweise um mehr als 50 Prozent ein

Der Handel wurde mehrfach wegen der Volatilität ausgesetzt

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Ein Bericht über eine mögliche Insolvenz hat die Aktie von Lucid Group am Dienstag auf ein Rekordtief abstürzen lassen, obwohl der Elektroautobauer die Gerüchte umgehend als "komplett falsch" zurückwies. Das Papier schloss trotz des Dementis 16,15 Prozent tiefer bei 4,62 US-Dollar, am Mittwoch geht es zeitweise dann um 8,12 Prozent auf 4,995 US-Dollar nach oben.

Bericht über Bankrott-Optionen löst Panik aus

Auslöser war ein Bericht des auf Elektrofahrzeuge spezialisierten Onlinemediums eletric-vehicles.com, wonach der von Lucid engagierte Restrukturierungsberater AlixPartners dem Verwaltungsrat vor dessen nächster Sitzung Optionen vorlegen solle, die eine Übernahme durch einen Finanzinvestor oder ein Insolvenzverfahren nach Chapter 11 einschließen könnten. Die Aktie brach daraufhin im regulären Handel zeitweise um mehr als 50 Prozent ein, der Handel wurde mehrfach wegen der hohen Kursschwankungen ausgesetzt.

Lucid verweist auf Liquidität

Der Tesla-Konkurrent bezeichnete die Gerüchte auf seiner Website als "komplett falsch" und erklärte, das Unternehmen verfüge über ausreichend Liquidität, um seinen Betrieb bis weit ins kommende Jahr fortzuführen, wie aus dem jüngsten Quartalsbericht hervorgehe. Ein eigens eingerichtetes Komitee des Verwaltungsrats zur Prüfung eines Verkaufs oder einer Insolvenz existiere nicht. AlixPartners unterstütze Lucid ausschließlich dabei, die operative Umsetzung zu verbessern, und habe dem Management oder dem Verwaltungsrat keine Insolvenz empfohlen.

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Unternehmen bereits zuvor unter Druck

Die Aktie war schon vor dem Bericht unter Druck: Seit Jahresbeginn hatte sich der Kurs bereits mehr als halbiert. Der seit 1. Juni amtierende Vorstandschef Silvio Napoli hatte im Mai die Produktions- und Absatzprognose ausgesetzt und eine Restrukturierung mit schärferem Fokus angekündigt.

Claudia Stephan, Julia Walter, Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

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