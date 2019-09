Tesla - letzte Rettung Ablösung Elon Musk?

Verdreifacher mit Tesla – das ist mit dieser Aktie möglich. Mehr dazu weiter unten. Die harten Fakten im aktuellen ManagerMagazin zeigen es noch einmal schwarz auf weiß – Tesla steigert Umsatz und Kreditvolumen quasi scherengleich und die Schere geht immer weiter auf. Der größte Geldgeber zieht in Betracht, dass es ohne Elon Musk vielleicht besser wäre. Und endlich laufen könnte. Oder sollte man besser sagen “überhaupt mal laufen”? Denn bisher hat Tesla ein paar Autos gebaut, doch sie sind weder Massenhersteller noch profitabel, noch technisch allein stehend, noch technisch uneinholbar voraus und schon gar nicht hip wie Apple in Sachen Design. Ein paar Fans hat Tesla – das war es. Und für die ist der Tesla meist der Zweitwagen.

Dennoch kann man mit Tesla hervorragend Geld verdienen und wir zeigen einmal auf wie: Es ist zwar noch nicht der 18.9 - doch wir raten all unseren Abonnenten, die am 24.5 unserer Depotempfehlung “Tesla” gefolgt sind – ziehen Sie Ihre vollständigen Gewinne raus. Am 24.5 schrieben wir: “das Thema Volatilität ist ein sehr wichtiges Thema am Markt. Es hilft Ihnen, die richtigen Produkte zu erwerben. Deshalb nochmal heute eine kleine Erklärung. Dazu – unsere zwei Inliner auf Tesla und Thyssen, bei denen Sie risiko und Chance förmlich fühlen können: Tesla – HX9EL8 .. – Tesla ist momentan reines Psychologie-Play”….

Fazit für unsere Abonnenten: Empfohlen am 24.5 zu 3,23 Euro - jetzt liegt das Papier 9,90 Euro und damit so gut wie am Maximalbetrag. Ein Verdreifacher, fast exakt wie bei Wirecard. Nehmen Sie die Position raus und Achtung – am Montag legen wir Ihnen ein neues Papier auf Tesla im Abo-Bereich hinein. Hier geht es zum Abobereich für alle, die noch nicht dabei sind. Ein schönes Wochenende für alle. Ihr Team Feingold Research PS: Noch immer liegt unsere Quote der treuen Abonnenten bei 97%. Allein ein solcher Trade finanziert Ihnen das Abo auf locker 2 Jahre. Das klingt doch gut, oder,-)…?