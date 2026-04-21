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Tesla mit mehr Umsatz und Gewinn

22.04.26 22:23 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesla
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AUSTIN (dpa-AFX) - Tesla hat im vergangenen Quartal dank wieder besserer Auslieferungen mehr Umsatz und Gewinn gemacht. Die Erlöse stiegen im Jahresvergleich um 16 Prozent auf 22,39 Milliarden Dollar, wie der von Tech-Milliardär Elon Musk geführte Elektroauto-Vorreiter am Mittwoch nach US-Börsenschluss mitteilte. Der Gewinn stieg um 17 Prozent auf 477 Millionen Dollar.

Die weltweiten Tesla-Auslieferungen kletterten im ersten Quartal im Jahresvergleich um 6,3 Prozent auf 358.023 Fahrzeuge. Im Vorjahresquartal waren die Auslieferungen noch um 13 Prozent gefallen.

Anleger zeigten sich erfreut. Die Tesla-Aktie legte im nachbörslichen Handel in einer ersten Reaktion um drei Prozent zu.

Musk hatte bereits nach den Absatzrückgängen im vergangenen Jahr gesagt, die Zukunft von Tesla liege ohnehin in autonom fahrenden Robotaxis und humanoiden Robotern. Zugleich brachte Tesla etwas günstigere Versionen des Model 3 und des Model Y auf den Markt.

Zu den Rückgängen im vergangenen Jahr hatte unter anderem eine Umrüstung der Produktionslinien für ein Update des Bestsellers Model Y beigetragen. Ein weiterer Faktor waren die Kontroversen um die politischen Aktivitäten von Firmenchef Elon Musk, der eine Zeit lang ein enger Vertrauter von US-Präsident Donald Trump war und in dessen Auftrag die Regierungsausgaben stutzen sollte. Einige potenzielle Interessenten wurden von Musks rechten politischen Ansichten abgeschreckt.

Außerdem sorgte Trump dafür, dass in den USA Ende September 2025 die Steuervergünstigung von 7.500 Dollar beim Kauf eines Elektroautos wegfiel. Tesla brachte das einen Rekordabsatz mit der Torschlusspanik im dritten Quartal - mit einem darauffolgenden weiteren Rückgang.

Tesla hat sein europäisches Werk, das das Model Y produziert, in Grünheide bei Berlin./so/DP/he

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